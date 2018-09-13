В Псковской области нашли останки липецкого воздушного стрелка
В августе этого года в лесу Островского района Псковской области поисковики обнаружили обломки советского самолета времен Великой Отечественной войны Ил-4. На месте крушения также нашли останки экипажа. По номеру двигателя удалось узнать о судьбе самолета.
Как сообщили «Вести Псков», самолет подбили 7 июля 1941 тогда, когда машина возвращалась с задания. На борту находилось 4 человека – штурман Михаил Виноградов из Костромской области, воздушные стрелки Василий Говорун из Крыма и Григорий Кузнецов из Липецкой области. Летчик Степан Васильев успел катапультироваться. Позже мужчина погиб на фронте.
Теперь поисковики пытаются собрать информацию о родственниках погибших.