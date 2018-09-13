В Псковской области нашли останки липецкого воздушного стрелка

13 Сент. 17:36 2018-09-13T17:38:23+03:00

Самолет, в котором летел Григорий Кузнецов, подбили в 1941 году

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В августе этого года в лесу Островского района Псковской области поисковики обнаружили обломки советского самолета времен Великой Отечественной войны Ил-4. На месте крушения также нашли останки экипажа. По номеру двигателя удалось узнать о судьбе самолета.

Как сообщили «Вести Псков», самолет подбили 7 июля 1941 тогда, когда машина возвращалась с задания. На борту находилось 4 человека – штурман Михаил Виноградов из Костромской области, воздушные стрелки Василий Говорун из Крыма и Григорий Кузнецов из Липецкой области. Летчик Степан Васильев успел катапультироваться. Позже мужчина погиб на фронте.

Теперь поисковики пытаются собрать информацию о родственниках погибших.