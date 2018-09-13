2018-09-13T19:19:56+03:00
Общество

В пятницу жителям 25 улиц Липецка отключат воду, 4 - свет

Подвоз воды по заявкам жителей
Юлия КЛЮЕВА
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На инженерных сетях проводятся ремонтные работыНа инженерных сетях проводятся ремонтные работыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 14 сентября, в Липецке отключат воду и свет. С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители частного сектора: улицы Пожарского, Лавочкина, Карбышева, Мешкова, Бородинская, Стасова, Литейная, Арсеньева, а также Интернациональная, 53а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66, Гагарина, 4, 6, 8, 10, 13, 15, Шкатова, 1, 3, 4, 7, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 17, 19, 21, 23, 25, владение 30 улицы 4-ой Пятилетки, 5, 6, 7, 8, 10, Горняцкая, 1, 2, 3, 4, 6, Кротевича, 3, 5, 7, 9а, 11, Гайдара, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 8, 11, 9, 4, 7, 5, 2, 2а, 3, 1а, 2б, 2б/2, 2б/1, Амурская, 1, 2, 4, 5, 5а, Ушакова, 2, 4, 3, 6, 8, 5, Луначарского, 1, 1а, 3, 4, 5, 6а, Нахимова, 14, 10, 8, 8а, 6, 4, 7, 5, 1, 3, 2б, 2; Кротевича, Щорса, Чайковского, Гранитная, 2-ая Гранитная, Железнодорожная.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей.

Также в пятницу липчанам отключат электричество. С 9 утра до 4 часов вечера света не будет в жилых домах до улицам Совхозная, Пугачёва, Трубная, посёлок Трубного завода.

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