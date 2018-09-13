2018-09-13T19:36:32+03:00
Общество

В Липецке в пятницу +26 градусов и дожди с грозами

Погода в регионе испортится
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецк приходят дождиВ Липецк приходят дождиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 14 сентября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха в темное время суток составит 11-16 градусов тепла.

Днем столбик термометра максимум поднимется до 26 градусов выше ноля. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, местами до 13 м/с. Атмосферное давление ночью без изменений, а днем будет медленно падать и составит 749 мм рт.ст.

В субботу, 15 сентября, в областном центре тепло. Синоптики обещают без осадков. Ночью до +16 градусов. Днем в Липецке 26 градусов тепла. Ветер северо-восточный 6-9 м/с. Атмсоферное давление будет падать и составит 748 мм рт.ст.

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