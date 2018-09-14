В Липецкой области при столкновении двух грузовиков пострадали люди

14 Сент. 08:46 2018-09-14T08:46:16+03:00

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Минувшим вечером, 13 сентября, в Липецкой области произошло серьезное ДТП. О произошедшем спасателям сообщили очевидцы в 17.33. Около поворота на Хмелинец Задонского района столкнулись грузовой автомобиль «Мерседес Бенц» и «Камаз». Ликвидировать последствия аварии выехало одно спасательное отделение. Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС России, в ДТП пострадали люди. Их госпитализировали.

В 22.10 спасателям снова поступило сообщение о ДТП. В Данкове на улице Кирова столкнулись две легковушки – «ВАЗ-2109» и «Мазда». На место происшествия прибыло одно спасательное отделения. Есть пострадавшие. Они доставлены в ГУЗ «Данковская МРБ».

Напомним, в случае возникновения ДТП следует звонить на единый номер вызова экстренных служб - 112.