2018-09-14T09:24:04+03:00
Общество

В Липецке загорелось здание, а в Данкове магазин

К счастью, обошлось без пострадавших
Юлия КЛЮЕВА
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Причины пожаров устанавливаютсяПричины пожаров устанавливаютсяФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший четверг, 13 сентября, в 15.18 спасателям поступило сообщение о задымлении в здании по адресу: Липецк, улица Депутатская, 58. На место происшествия выехали два пожарно-спасательных отделения и доброволец. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, липчане смогли потушить огонь до прибытия спасателей. Пламя успело повредить внутреннюю отделку помещения на площади 3 квадратных метрах. К счастью, обошлось без пострадавших.

В тот же день в 20.46 спасателям поступило еще одно сообщение о задымлении. Оно произошло возле магазина в Данкове. К месту вызова выехали одно пожарно-спасательное отделение и доброволец. Несмотря на усилия пожарных, огонь повредил внешнюю обшивку магазина на площади 4 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.

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