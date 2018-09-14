2018-09-14T09:33:39+03:00
Происшествия

В Липецке правоохранители нашли похитителя спортивного костюма

Также сотрудники полиции установили предполагаемого участника кражи денег у 81-летней пенсионерки
Юлия КЛЮЕВА
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Правоохранители раскрыли два ранее совершенных преступленияПравоохранители раскрыли два ранее совершенных преступленияФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки правоохранители раскрыли два ранее совершенных преступления. Так, 12 января этого года в Липецке обокрали 81-летнюю пожилую женщину. Преступление произошло прямо в коридоре квартиры дома. У пенсионерки украли 4400 рублей. Сотрудники отделения полиции №2 установили предполагаемого вора. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, им оказался неработающий ранее судимый 34-летний житель Лебедянского района.

4 мая 2018 года у 47-летнего мужчины украли костюм. Одежду вынесли из квартиры дома по улице 30 лет Октября в Липецке. Сотрудники отделения полиции №4 смогли установить личность предполагаемого участника кражи. Им оказался неработающий ранее судимый 30-летний липчанин.

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