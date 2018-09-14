2018-09-14T10:12:51+03:00
Общество

Липчане одни из первых в стране запустили систему «112»

Липецкий Центр обработки вызовов экстренных служб среди лучших в России
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При угрозе жизни и здоровья людей, возникновении различных чрезвычайных ситуаций очень важна оперативность и действенная помощь. Этим целям и служит система обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112», которая начала работать в Липецком регионе в постоянном режиме. Раньше прием вызовов не был автоматизирован, теперь же вызов экстренных оперативных служб организован по принципу «одного окна» (или «одного звонка»), что позволяет позвонившему не задумываться, какая именно служба и какой номер ему необходимы. И главное, что ускорилось реагирование, отлажено эффективное цифровое взаимодействие различных ведомств.

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