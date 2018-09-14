2018-09-14T10:28:05+03:00
Общество

Сбербанк будет консультировать клиентов по вопросам эксплуатации застрахованного имущества

Запущен сервис по вопросам эксплуатации и обслуживания застрахованного имущества
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- Такой сервис предлагается на страховом рынке впервые, - говорит и.о. генерального директора ООО СК «Сбербанк Страхование» Дмитрий Попов. -Теперь консультации могут получить страхователи из любой точки России.

Воспользоваться сервисом можно бесплатно неограниченное количество раз в период действия договора страхования. Клиенты могут обращаться за консультацией по вопросам, связанным с ремонтом или подключением бытовой техники, определением нарушения работоспособности имущества и необходимостью вызова коммунальной службы, организацией бытового ремонта со скидкой от партнеров «Сбербанк Страхование».

- Клиенты, у которых не произошел страховой случай за время действия договора, психологически могут почувствовать неудовлетворенность услугой, - рассказывает старший вице-президент ПАО Сбербанк, руководитель блока «Управление благосостоянием» Александр Бондаренко. - Поэтому мы решили наполнять наши рисковые страховые продукты различными сервисами, которыми клиенты могут воспользоваться в любое время действия договора. Это существенно повысит ценность наших страховых продуктов для клиентов.

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