В выходные в Липецке изменится схема движения автобусов по З. Космодемьянской

14 Сент. 10:33 2018-09-14T12:56:45+03:00

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Из-за дорожных работ на улице Зои Космодемьянской в Липецке изменится схема движения общественного транспорта. Напомним, с 00.00 15 сентября до 12.00 16 сентября перекроют участок дороги от проезда Осенний до улицы Алмазной. В том районе начнут прокладывать трубопровод теплоснабжения.

Автобусы маршрутов №6, 34, 40 и 343 будут ездить по схеме «.. Петровский мост – площадь Мира – проспект Мира – переулок Бестужева – улица Ферросплавная – Алмазная – З. Космодемьянской – далее по утвержденным схемам».

Садоводческие автобусы будут доезжать до остановки «площадь Мира» на улице З. Космодемьянской по схеме «З. Космодемьянской – площадь Мира – проспект Мира – переулок Бестужева – Ферросплавная – Алмазная – З. Космодемьянской – далее по утвержденным схемам».

От остановки «площадь Мира» по улице З. Космодемьянской до дома №152 организуют доставку пассажиров автобусом ПАЗ.