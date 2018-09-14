В Липецкой области с 5 сентября не могут найти 71-летнего пенсионера

14 Сент. 10:44 2018-09-14T10:44:50+03:00

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В Липецкой области пропал 71-летний пенсионер. Андросов Иван Павлович исчез в селе Панино Добровского района. Как сообщают в Поисковом отряде ЛизаАлерт, с 5 сентября достоверной информации о местонахождении мужчины нет.

Особые приметы: усы и борода.

Приметы: рост 170, среднего телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Одежда: черная рубашка, темные брюки.

Просьба ко всем, кто видел Ивана Андросова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 или 112.

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