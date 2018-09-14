Ставропольский бомж, который убил и сжег пенсионерку в Липецке, получил 12 лет

14 Сент. 11:59 2018-09-14T11:59:47+03:00

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В Липецке вынесли приговор 42-летнем бездомному из Ставропольского края, который осенью прошлого года убил пожилую женщину. Напомним, 68-летняя пенсионерка пропала 7 октября. Три месяца женщину искали волонтеры и правоохранители. Обгоревшие останки пенсионерки нашли только в декабре у пруда на улице Механизаторов.

Пожилая липчанка шла к подруге через пруд, где в палате обитал бездомный, подрабатывая тем, что убирал за рыбаками. Негодяй, будучи пьяным, напал на беззащитную пенсионерку и пять раз ударил кулаком по голове. Согласно заключению экспертов, жертва скончалась от черепно-мозговой травмы.

После убийца забрал у женщины деньги и телефон, оттащил тело в овраг, обложил покрышками, облил бензином и поджег. В этом же костре он сжег свои окровавленные вещи. После бомж украл велосипед работодателя стоимостью 20 000 рублей и подался в бега. Но, как только нашали останки, житель Ставрополья сразу попал под подозрение, т.к. жил в том районе и пропал в тот же день, что и пенсионерка.

Спустя время убийцу нашли в Ставропольском крае в доме родной сестры. Ему вменили две статьи – кража и убийство. На допросе он ничего отрицать не стал. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, виновного приговорили к 12 годам лишения свободы с в колонии особого режима.