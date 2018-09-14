Под Липецком в столкновении «Ларгуса» и «семерки» пострадали люди

14 Сент. 13:17 2018-09-14T13:17:26+03:00

В ДТП пострадал один человек Фото: Лия МУРАДЬЯН

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Авария произошла этим утром, 14 сентября, в Добринском районе Липецкой области. Там на трассе «Добринка - Грязи», недалеко от села Александровка столкнулись две отечественные легковушки «ВАЗ-2107» и «Лада Ларгус».

Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, сообщение поступило в 10.45 утра. На место тут же выехали сотрудники одного отдаления 18 части. По оценке спасателей, авария произошла в результате нарушения ПДД.

В результате ДТП пострадал один человек. Его вытащили из разбитого автомобиля и передали подоспевшей на место бригаде «Скорой». Пострадавшего с различными травмами увезли в Добринскую районную больницу.