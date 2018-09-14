Синоптики обещают липчанам теплые выходные

14 Сент. 14:07 2018-09-14T14:07:55+03:00

Погода немного испортится в воскресенье, но существенно не похолодает

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Предстоящие выходные погода в Липецке существенно не изменится. По данным Росгидрометцентра, в субботу, 15 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть восточный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет в пределах 10-15°С, днем столбик термометра поднимется до +28 градусов. Атмосферное давление немного упадет до 748 мм ртутного столба.

В воскресенье также будет тепло, до +25°С, при этом ветер сменится на северо-западный, усилится облачность и возрастет вероятность осадков. Не исключено, что в некоторых районах пройдет дождь.

Со следующей недели в регионе максимум будет до +20 градусов, усилится ветер и пройдут дожди. Ночью температура воздуха упадет до +7°С. Согласно долгосрочному прогнозу, существенное похолодание ожидается с середины следующей недели.