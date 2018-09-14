В Липецке в субботу с 9 утра перекроют несколько улиц

14 Сент. 15:09 2018-09-14T15:10:03+03:00

В выходные в Липецке перекроют улицы Фото: Лия МУРАДЬЯН

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В предстоящие выходные в Липецке пройдет масса спортивных и общественных мероприятий, что повлияет на работу городского транспорта. Так в субботу, 15 сентября, состоится «Кросс нации», футбольный матч, Парад студенчества и крестный ход.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, улицы начнут перекрывать с 9 утра.

С 9.00 до 15.00, на время кросса, будет закрыта улица Ленина от Зегеля до Студеновской.

С 13.00 и до окончания футбольного матча на площади Коммунальной закроют участок от улицы Первомайской до улицы Коммунальной.

С 10.00 до 15.00 по маршруту площадь Ленина – улица Интернациональная – улица Плеханова – липецкое Городище транспорт будет ждать пока пройдет шествие Парада студенчества.

Также в режиме ожидания с 10.00 до 15.00 по маршруту крестного хода от храм Св. Преп. Сергия Радонежского – улица Политехническая – Бехтеева – Славянова – Замятина – Бехтеева – Политехническая – храм Св. Преп. Сергия Радонежского

Автомобилистов просят заранее выбирать путь с учетом перекрытых дорог.

Городские автобусы будут работать по другим схемам. На время «Кросса нации»:

автобусы № 2, 12, 302, 315, 352 в сторону пл. Победы объедут улицу Ленина по схеме «Студеновская –Гагарина – ул.Плеханова – пл.Плеханова – Зегеля (ЦУМ) – Петровский спуск –Революции – Советская»; автобусы № 345 поедут по маршруту: «Гагарина – ул.Плеханова – пл.Плеханова – Зегеля –Гагарина».

Во время «Парад студенчества»: автобусы № 2, 9т, 12, 22, 33, 36, 302, 306, 315, 322, 325, 352, 359 будут ждать, когда пройдут участники. Во время крестного хода в режиме ожидания будут стоять автобусы № 8, 22, 300, 317, 322.

После всех мероприятий транспорт вернется к прежним маршрутам и графикам.