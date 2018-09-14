2018-09-14T15:29:11+03:00
Происшествия

Найденный под Тулой труп мужчины без головы и рук может принадлежать липчанину

Граждан просят помочь установить личность убитого
Лия МУРАДЬЯН
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СК просит помочь установить личность убитогоСК просит помочь установить личность убитогоФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Тульской области пытаются установить личность убитого мужчины, тело которого нашли в пруду недалеко от Липецкой области, в Евремовском районе. Тело нашли 10 сентября в головном пруду рыбхоза «Кобыленка» вблизи деревни Кытино. При этом от тела отделили голову и кисти рук, что значительно усложняет процедуру установления личности. По факту убийства в СКР по Тульской области возбудили уголовное дело.

Не исключено, что убитый мог быть жителем соседнего региона. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Липецкой области, граждан просят помочь установить личность потерпевшего.

Приметы: рост 180 - 190 см, размер обуви 41 - 42, на плечах и груди веснушки, из одежды были имелись только «плавки» темно-синего цвета.

Предположительно тело попало в пруд в период с 21.30 вечера 9 сентября до 9.30 утра 10 сентября.

Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией о данном человеке, сообщить по телефонам: 02, 8(487-41)6-36-87 (Ефремовский МРСО).Также можно сообщить в официальных группах и аккаунтах следственного управления в социальных сетях: в Instagram, в Твиттер, в Facebook, Вконтакте.

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