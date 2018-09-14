В Липецке коммунальщики заправляли чужие машины за счет города

14 Сент. 15:58 2018-09-14T15:58:29+03:00

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В Липецке с поличным на присвоении поймали сотрудника «ЛГЭКа». Все произошло на автозаправке в минувший четверг, 13 сентября. По данным пресс-службы УМВД, тракторист по корпоративной топливной карте заправил чужой микроавтобус.

Вскоре в полиции возбудят уголовное дало по 160 статье УК – присвоение и растрата. Причем, по данным пресс-службы энергокомпании, этот случай не единичный. У ЛГЭКа есть и другие материалы по аналогичным преступлениям. Их тоже собираются передать правоохранителям, чтобы привлечь виновных к ответственности.

На какие суммы и куда утек государственный бензин, в течение какого времени и на каких условиях водители городской компании «дарили» топливо посторонним, теперь выяснят в ходе расследования уголовных дел.