2018-09-14T15:58:29+03:00
Происшествия

В Липецке коммунальщики заправляли чужие машины за счет города

Сотрудника ЛГЭКа поймали с поличным на заправке
Лия МУРАДЬЯН
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Готовятся несколько уголовных делГотовятся несколько уголовных делФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке с поличным на присвоении поймали сотрудника «ЛГЭКа». Все произошло на автозаправке в минувший четверг, 13 сентября. По данным пресс-службы УМВД, тракторист по корпоративной топливной карте заправил чужой микроавтобус.

Вскоре в полиции возбудят уголовное дало по 160 статье УК – присвоение и растрата. Причем, по данным пресс-службы энергокомпании, этот случай не единичный. У ЛГЭКа есть и другие материалы по аналогичным преступлениям. Их тоже собираются передать правоохранителям, чтобы привлечь виновных к ответственности.

На какие суммы и куда утек государственный бензин, в течение какого времени и на каких условиях водители городской компании «дарили» топливо посторонним, теперь выяснят в ходе расследования уголовных дел.

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