По итогу лета Липецкая область обошла Крым и Кавказ в экологическом рейтинге

14 Сент. 17:17 2018-09-14T17:17:53+03:00

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«Зеленый патруль» опубликовал экологический рейтинг субъектов Российской федерации по итогам лета этого года. В рейтинг вошли 85 регионов. Экологию в регионах исходя из природоохранного индекса, где учитывались атмосферный воздух, вода и земельные ресурсы, социально-экологического индекса и промышленно-экологического. В последнем учитывались обращения с отходами, ответственность бизнеса и применение технологий.

Первое место заняла Тамбовская область. Ее природоохранный индекс 70 баллов, промышленно-экологический – 55, социально-экологический – 79 и сводный – 69. Липецкая область оказалась на 50 месте, ниже Воронежской, Курской, Белгородской и Орловской областей.

В Липецкой области, по оценке специалистов, природоохранный индекс 42 бала, промышленно-экологический – 35, социально-экологический – 69, сводный – 50. При этом Липецкая область обошла в экологическом рейтинге Северную Осетию, Крым и Севастополь.

Последнюю строчку рейтинга, после Челябинской, заняла Свердловская область.