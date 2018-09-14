2018-09-14T17:41:18+03:00
Общество

Липецк наводнили фальшивые деньги

Полиция просит граждан быть бдительней
Лия МУРАДЬЯН
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По Липецку гуляют фальшивые купюрыПо Липецку гуляют фальшивые купюрыФото: Лия МУРАДЬЯН
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По данным УМВД по городу Липецку, последнее время в областном центре резко участились случаи появления фальшивых купюр. По данным пресс-службы ведомства, поддельные купюры встречаются достоинством 500, 1000 и 5000 рублей. Из этих фальшивок в Липецке самая популярная – 1000 рублей.

– Будьте бдительны при расчетах с наличными денежными средствами, – обращаются правоохранители к населению. – С вами могут расплатиться поддельными банкнотами.

Фальшивые банкноты 1997 года можно отличить визуально по одинаковым сериям и номерам, потертой дешевой бумаге, отсутствию ныряющей (пунктирной) нити поперек, водяных знаков и рельефа. Также на подделках нечитаемый или размытый микротекст и нет скрытых букв «РР» на узорной ленте.

Поддельные банкноты 2004 года отличает отсутствие радужных полос, той же ныряющей нити, а герб Ярославля на 1000-ных не меняет цвет при наклоне.

Полиция предупреждает, что попытка сбыть или обменять даже случайно попавшую в руки фальшивку – это преступление. В таких случаях нужно сразу звонить в отдел экономической безопасности Липецка по телефонам 8-915-556-32-67, 8-906-683-11-11 или в дежурную часть города 43-20-22. За информацию о фальшивомонетчиках и сбытчика гарантируют анонимность и вознаграждение.

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