В субботу в частном секторе Липецка отключат свет

14 Сент. 18:19 2018-09-14T18:20:24+03:00

Света не будет в субботу и понедельник Фото: Лия МУРАДЬЯН

Также электричества не будет в понедельник

Изменить размер текста: A A

В предстоящую субботу, 15 сентября, жителям частного сектора Липецка днем отключат электричество. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, это связано с ремонтными работами. Электроэнергии не будет с 9 до 17.00 по улицам: Студеновская, 9-е Января, Лескова, Павлова, Елецкая и Карьерная.

Также из-за ремонта на электросетях в течение всей следующей недели, с 17 по 21 сентября, с 9 до 16.00 будут отключать свет в жилых домах на улице Асфальтная.

Кроме этого в понедельник, 17 сентября, без электроэнергии останутся дома в частном секторе по улице Каменный лог. Здесь электричества не будет с 9 до 17.00. Плановых перебоев с водой в субботу и воскресенье не намечается.