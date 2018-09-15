В Липецке из квартиры на 8 микрорайоне вынеси бытовую технику

15 Сент. 12:39 2018-09-15T12:40:04+03:00

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14 сентября неивзсетный взломал пластиковое окно дома по переулку Макаренко в Липецке и пробрался внутрь квартиры. Оттуда он вынес бытовую технику. Собственники, обнаружив пропажу, обратились в полицию. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители задержали подозреваемого в преступлении - неработающего ранее судимого за кражу 42-летний липчанина. Его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

В тот же день ы Усманском районе возле кафе по улице Вельяминова кто-то украл велосипед "Форвард". Сотрудники полиции смогли установить личности подозреваемых. Ими оказались двое подростков 16-ти и 17-ти лет.

Также за прошедшие сутки раскрыто три ранее совершенных преступления. Так, 15 июля из подъезда дома по проспекту Мира в Липецке украли велосипед "Стелс". Правоохранители смогли найти похитителя - 41-летнего липчанина. Возбуждено и расследуется уголовное дело.