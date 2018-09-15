Более двух тысяч липецких первокурсников дали клятву студента

15 Сент. 17:39 2018-09-15T17:41:33+03:00

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Парад российского студенчества проходит в России с 2002 года. Организаторы отмечают, что это самое грандиозное посвящение в студенты в мире. В нем участвуют более 300 тысяч студентов из 47 городов.

Парад студенчества в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Фото: Кирилл Мишин

В Липецке мероприятие проводится уже в четвертый раз. В этом году студенты впервые прошлись по новому маршруту: от площади Ленина-Соборная до липецкого Городища. Там состоялся телемост с первокурсниками из других городов, которые также участвовали в параде.

Парад студенчества в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Фото: Кирилл Мишин

- Школьные годы замечательные, но впереди ещё лучшие - студенческие, - выступил перед молодежью ректор ЛГТУ Анатолий Погодаев. - Вы теперь студенты учебных заведений Липецкой области. Дорогие ребята, безусловно вы найдёте новых друзей. Самая ценная дружба - студенческая. Вы долго будете вспоминать студенческие годы, а сегодня берите от жизни все. У вас впереди много достижений. Вы будете защищать честь ваших учебных заведений, честь нашего города. Здоровья вам! Быть добру!

Затем, первокурсники дали торжественную клятву студента. Завершилось массовое мероприятие праздничным концертом.

Парад студенчества в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Фото: Кирилл Мишин