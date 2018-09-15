Более двух тысяч липецких первокурсников дали клятву студента
Парад российского студенчества проходит в России с 2002 года. Организаторы отмечают, что это самое грандиозное посвящение в студенты в мире. В нем участвуют более 300 тысяч студентов из 47 городов.
Фото: Кирилл Мишин
В Липецке мероприятие проводится уже в четвертый раз. В этом году студенты впервые прошлись по новому маршруту: от площади Ленина-Соборная до липецкого Городища. Там состоялся телемост с первокурсниками из других городов, которые также участвовали в параде.
Фото: Кирилл Мишин
- Школьные годы замечательные, но впереди ещё лучшие - студенческие, - выступил перед молодежью ректор ЛГТУ Анатолий Погодаев. - Вы теперь студенты учебных заведений Липецкой области. Дорогие ребята, безусловно вы найдёте новых друзей. Самая ценная дружба - студенческая. Вы долго будете вспоминать студенческие годы, а сегодня берите от жизни все. У вас впереди много достижений. Вы будете защищать честь ваших учебных заведений, честь нашего города. Здоровья вам! Быть добру!
Затем, первокурсники дали торжественную клятву студента. Завершилось массовое мероприятие праздничным концертом.
Фото: Кирилл Мишин
Парад студенчества в Липецке.Более двух тысяч студентов участвовали в грандионом мероприятииКирилл Мишин