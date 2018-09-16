В Липецкой области столкнулись «девяносто девятая» и минивен: есть пострадавшие

16 Сент. 09:18 2018-09-16T09:18:28+03:00

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Авария произошла сегодня около часа ночи. На 462 км автодороги М4«Дон» в Хлевенском районе из-за нарушений правил дорожного движения столкнулись два автомобиля: «ВАЗ - 21099» и минивен «Мерседес Вито», который после удара загорелся. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в результате ДТП есть пострадавшие, их доставили в ГУЗ «Хлевенская МРБ». Сейчас правоохранители выясняют точные причиы и обстоятельства ДТП. Состояние пострадавших уточняется.

Спасатели тем временем в очередной раз напоминают: в случае возникновения дорожно-транспортного происшествия вы можете позвонить на единый номер вызова экстренных служб - «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.