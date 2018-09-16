2018-09-16T16:17:19+03:00
Происшествия

32-летний москвич украл из липецкой гостиницы мобильный

Правоохранители возбудили уголовное дело
Анна ГРЕБЕНКИНА
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36-летний житель Московской области 15 сентября обратился в отдел полиции № 8 УМВД России по Липецку. Мужчина рассказал, что кто-то украл у него из номера гостиницы, расположенной в Советском округе областного центра, мобильный телефон.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, полицейские учтановили предполагаемого участника кражи. Им оказался неработающий ранее судимый 32-летний житель Москвы. Силовики возбудили уголовное дело.

Накануне неизвестный взломал пластиковое окно дома по переулку Макаренко в Липецке и пробрался внутрь квартиры. Оттуда он вынес бытовую технику. Правоохранители задержали подозреваемого в преступлении - неработающего ранее судимого за кражу 42-летний липчанина. Его заключили под стражу.

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