Двое парней и девушка из Воронежа угнали в Липецке «Приору»

17 Сент. 08:51 2018-09-17T08:51:56+03:00

За с утки в области раскрыли три совершенных ранее преступления

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За минувшие сутки, с 16 по 17 сентября, в Липецкой области сотрудники полиции раскрыли три совершенных раннее преступления. Так правоохранители нашли тех, кто два месяца назад угнал в Липецке автомобиль. «Лада-Приора» пропала у 23-летнего липчанина 19 июля от дома по улице Катукова. Под подозрение попали трое молодых людей, два парня 22 и 23 лет из нашего региона, и 22-летняя жительница Воронежа.

Также в городе раскрыли кражу 6000 рублей, которые вытащили из сейфа одной из фирм на в здании на улице Первомайской еще 15 апреля. Вором оказался 38-летний судимый безработный.

А перед выходными, 14 сентября, на улице Бачурина кто-то выкрал у 46-летнего мужчины из автомобиля «Шкода-Октавиа» антирадар и сотовый телефон. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемым оказался 20-летний безработный житель областного центра.