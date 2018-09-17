Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре

17 Сент. 09:12 2018-09-17T09:12:27+03:00

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Спасатели предупреждают жителей Липецка об усилении ветра. Погода может резко ухудшится в ближайшие часы, когда усилится северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Опасность сохранится в течение всего дня 17 сентября.

Напомним, что от ветра нельзя прятаться под высокими деревьями, рядом со стенами домов, остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями и другими незакрепленными конструкциями. Также при сильном ветре смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

От ветра можно прятаться в зданиях, подъездах домов или подземных переходах.