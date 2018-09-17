В Липецке автомобиль рухнул в разрытую на дороге яму

17 Сент. 10:14 2018-09-17T10:15:06+03:00

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ДТП случилось минувшим вечером, 16 сентября, на улице Доватора в Липецке. Там, недалеко от остановки, не справился с управлением водитель «ВАЗ-2115» и угодил прямиком в вырытую на дороге яму.

Отметим, что место ремонтных работ было огорожено – имелся временный забор, полосатая лента и соответствующие знаки. Но водитель либо поздно заметил препятствие и не успел объехать, либо потерял управление.

В итоге машина нырнула в яму капотом. Легковушка ушла под асфальт по самую крышу. На место выезжали сотрудники ГИБДД, коммунальщики и спасатели. Автомобиль в итоге вытянули. Пострадал ли кто при этом, пока неизвестно.