Последствия жуткого ДТП с микроавтобусом в Липецке попали на видео

17 Сент. 10:29 2018-09-17T10:30:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Жуткая авария произошла в минувшее воскресенье, 16 сентября, на выезде из Липецка. Там в районе поселка Новая жизни столкнулись микроавтобус «Фиат» и легковой автомобиль «Форд».

Удар был такой силы, что микроавтобус развернуло поперек дороги, а легковой автомобиль вылетел с дороги и повис на ограждении трассы. Судя по повреждениям, столкновение было лобовое.

По словам очевидцев, водитель «Форда» погиб на месте происшествия, водителя второго авто увезли с тяжелыми травмами. На место вызывали «Скорую» и сотрудников ГИБДД, которым предстоит разобраться в подробностях аварии и выяснить, кто стал ее виновником.