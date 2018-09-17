Последствия жуткого ДТП с микроавтобусом в Липецке попали на видео
Жуткая авария произошла в минувшее воскресенье, 16 сентября, на выезде из Липецка. Там в районе поселка Новая жизни столкнулись микроавтобус «Фиат» и легковой автомобиль «Форд».
Удар был такой силы, что микроавтобус развернуло поперек дороги, а легковой автомобиль вылетел с дороги и повис на ограждении трассы. Судя по повреждениям, столкновение было лобовое.
По словам очевидцев, водитель «Форда» погиб на месте происшествия, водителя второго авто увезли с тяжелыми травмами. На место вызывали «Скорую» и сотрудников ГИБДД, которым предстоит разобраться в подробностях аварии и выяснить, кто стал ее виновником.
ДТП на дамбе в Липецке.