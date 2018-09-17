2018-09-17T10:30:01+03:00
Происшествия

Последствия жуткого ДТП с микроавтобусом в Липецке попали на видео

Авария унесла жизнь водителя легкового авто [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Водитель "Форда" погибВодитель "Форда" погибФото: скрин с видео
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Жуткая авария произошла в минувшее воскресенье, 16 сентября, на выезде из Липецка. Там в районе поселка Новая жизни столкнулись микроавтобус «Фиат» и легковой автомобиль «Форд».

Удар был такой силы, что микроавтобус развернуло поперек дороги, а легковой автомобиль вылетел с дороги и повис на ограждении трассы. Судя по повреждениям, столкновение было лобовое.

По словам очевидцев, водитель «Форда» погиб на месте происшествия, водителя второго авто увезли с тяжелыми травмами. На место вызывали «Скорую» и сотрудников ГИБДД, которым предстоит разобраться в подробностях аварии и выяснить, кто стал ее виновником.

ДТП на дамбе в Липецке.

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