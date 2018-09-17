Предприниматели получат субсидии на создание и развитие производства
Конкурсный отбор претендующих на господдержку производителей товаров проводит администрация Липецкой области
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В администрации Липецкой области проходит конкурсный отбор претендующих на получение субсидий предпринимателей, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Эта мера поддержки реализуется с 2014 года в рамках подпрограммы по развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области.