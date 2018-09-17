Андрей Недбайло назначен Заместителем Председателя Правления и членом Правления Банка УРАЛСИБ
С 10 сентября 2018 года Андрей Недбайло назначен Заместителем Председателя Правления и членом Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
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В новой должности Андрей Недбайло будет курировать подразделения, отвечающие за развитие бизнеса со всеми сегментами физических лиц, в числе которых:
а также за работу с банками-партнерами, находящимися на процессинговом обслуживания Банка.
Андрей Николаевич Недбайло в 2001 году окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Экономист», направление подготовки «Финансы и кредит».
С июня 2017 года является членом Совета директоров АО «Башкирский регистр социальных карт».
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