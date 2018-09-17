В Липецке «Мерседес» проигнорировал красный сигнал светофора и вылетел на перекресток
В минувшую субботу, 15 сентября, очередной лихач попал в объектив видеорегистратора. Автор видео выложил момент нарушения правил дорожного движения в социальные сети.
Это произошло в полдень на улице Неделина в Липецке. Несколько машин остановились перед светофором, ожидая зеленый сигнал. То, что на красный свет ехать нельзя, знают даже дети в детском саду. Такое нарушение ПДД может привести к серьезным последствиям. Но водитель «Мерседеса», видимо, был уверен в своих действиях. Иномарка проехала, когда светофор отсчитывал 10 секунд до начала движения. Водитель машины даже не притормозил перед перекрестком. Проехал по прямой, а после скрылся из вида.
Лихач на "Мерседесе" попал в объектив видеорегистратора.Водитель проехал на красный