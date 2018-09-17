За выходные на дорогах Липецкой области пострадали 27 человек и 5 – погибли

17 Сент. 11:04 2018-09-17T11:04:37+03:00

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Минувшие выходные на дорогах региона оказались весьма травмоопасными. По данным ГИБДД, за три дня в Липецкой области было 21 ДТП с пострадавшими, в которых 27 человек получили травмы и 5 погибли.

Так смертельная авария с участием пешехода произошла 14 сентября в 8.30 утра у Частной Дубравы на подъезде к трассе Орел – Тамбов. Там 46-летний водитель «Вольво» сбил насмерть пешехода, личность которого еще не установили.

В то же утро в Добринском районе в 10.20 на трассе Грязи – Добринка столкнулись «Лада-Ларгус» под управлением 29-летнего водителя и ВАЗ-2107, за рулем которого был 43-летнего мужчина. Обоих водителей увезли на «Скорой».

15 сентября на трассе Орел – Тамбов погиб пешеход. 42-летний мужчина попал под «Митсубиси», за рулем которого был 28-летний водитель.

В тот же день вечером в Лебедянском районе на трассе между селами Красное и Теплое вылетел с дороги 21-летний водитель «ВАЗ-2112». Машина перевернулась, в результате два пассажира попали в больницу.

Крупная авария произошла ночью 16сентября в Хлевенском районе. В 0.20 на трассе «Дон» столкнулись «Мерседес» и «ВАЗ-2199». За рулем иномарки было 37-летний водитель, он и влетел в отечественную легковушку, которая ехала впереди. Водитель «девяносто девятой» погиб на месте, в иномарке пострадали пять пассажиров – всех увезли в больницу.

В тот же день в Добровском районе в 6.05 утра на Липецк – Борисовка не справилась с управлением 24-летняя девушка на «Ладе-Калине». Машина слетела с дороги и въехала в препятствие. Девушка попала в больницу.

Также стали известно подробности ДТП с «Фордом» и микроавтобусом «Фиат», которые столкнулись в районе поселка Новая Жизнь. ДТП случилось в 4.50 утра. Погибшему водителю «Форда» было 60-лет. За рулем микроавтобуса был 39-летний мужчина. Его и 60-летнюю пассажирку «Фиата» увезли на «Скорой» в больницу.

ДТП с материальным ущербом и без пострадавших за тот же период зафиксировали 64.