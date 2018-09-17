2018-09-17T11:44:14+03:00
Происшествия

В Липецке внук украл и сдал в ломбард ордена и медали деда

Среди проданного был орденом Красной Звезды, медаль «За отвагу» и «За освобождение Праги»
Лия МУРАДЬЯН
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Внук украл и продал ордена дедаВнук украл и продал ордена дедаФото: Архив КП
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В Липецке поймали сбытчика государственных наград. О преступлении узнали, когда расследовали квартирную кражу, которая произошла в июле этого года. Тогда 30-летний житель города вынес из квартиры своих родственников бытовую технику и другие ценные вещи.

После выяснилось, что у родных также пропали ордена и медали ВОВ, они принадлежали погибшему деду подозреваемого. Мужчина наплевал на память и боевые заслуги деда, который был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и «За освобождение Праги». Все эти награды внук сдал в ломбард, а деньги потратил.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники полиции изымут похищенные награды и вернут родственникам. А внук попал сразу под две уголовные статьи «Кража» и «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Расследованием занимается городской отдел полиции №3.

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