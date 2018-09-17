2018-09-17T11:55:07+03:00
Общество

Светофор в районе НЛМК удивил липчан

В Липецке сигнальный столб одновременно показывает красный и зеленый сигнал
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке сломался светофорВ Липецке сломался светофорФото: автора Фото
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В этот понедельник, 17 сентября, в соцсетях появилась фотография светофора на площади Франценюка. Этим утром сигнальный столб очень удивил жителей областного центра. Одновременно горели красный и зеленый свет. При этом светофор отсчитывал количество секунд до начала движения.

Сбой в работе техники ввел липецких водителей в недоумение. К счастью, горожане смогли успешно справиться с головоломкой. По словам интернет-пользователей, в 8 утра светофор уже мигал всеми цветами подряд. Некоторые пишут, что подобную картину наблюдали на днях на остановке памятник танкистам.

- Горит зеленый, - поделился в соцсетях Олег. – И красный с желтым еще моргали. Прям цветомузыка.

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