2018-09-17T12:12:48+03:00
Общество

Выставка BuildRublevka2018: приходи и покупай квартиру по специальной сниженной цене

Узнай о важных поправках в законе о долевом строительстве и почему «обманутых дольщиков» больше не будет
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
..Фото: Предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

Чего ждать от рынка жилья в ближайшем будущем, каких перемен, в какую сторону? Этими и многими другими вопросами задается в Липецке огромное количество семей. Времена нестабильные, эксперты, как лебедь, рак и щука, делают взаимоисключающие прогнозы и выводы. Кому верить? Как разобраться в этих вопросах? Особенное волнение вызывает вопрос обманутых дольщиков. Но здесь все не так плохо.

Как уже известно, с 1 июля 2018 года вступил в силу закон о долевом строительстве, о применении новых правил заключения договора долевого участия. Если раньше покупатель заключал договор напрямую с застройщиком, то с 1 июля 2019 года в купле/продаже недвижимости появляется третья сторона – банк. С принятием нового закона средства дольщиков будут поступать на специальный счет в уполномоченном банке, который обязан контролировать их целевое расходование. Данные счета застройщики обязаны открыть до 1 сентября 2018 года, сообщает Минстрой. То есть гарантом того, что покупатель не потеряет свои деньги в случае недостроя, будет являться банк, что существенно сокращает риски.

Этот и многие другие вопросы можно будет прояснить, задав их экспертам, которых журнал Рублевка LIP соберет на одной площадке – на выставке BuildRublevka2018 с 27 по 29 сентября в ТРЦ «Европа». Вы сможете пообщаться с застройщиками напрямую, задать вопросы представителям власти из отрасли архитектуры и строительства. Вы нигде больше не встретите всех этих людей в одном месте! Не упустите свой шанс, приходите на выставку. И напоследок самое главное – только на выставке BuildRublevka2018 вы сможете приобрести жилье напрямую от застройщика по спецценам!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели предупреждают липчан о резком усилении ветра
В первом полугодии зарплаты липчан увеличились на 10,6%
Столкновение автобуса и "Ниссана" на Петровском мосту в Липецке спровоцировало пробку
Предприниматели Черноземья научились создавать востребованные продукты на мастер-классе от Сбербанка и Google
Депутаты Липецкого облсовета сохранили липчанам пенсионные льготы по возрасту и установили новые выплаты детям
Операция "Трактор-2018": житель Липецкой области задолжал 48 тысяч рублей налогов
Ранним утром в центре Липецка "Шевроле" насмерть сбил 57-летнюю женщину
В Липецке из магазина 27-летний мужчина вынес кофе
В среду ночью в Липецкой области температура опустится до 0 градусов
В Добровском районе сгорела баня, а под Липецком полыхал дом
Водитель черного «Мерседеса» пересек 2 сплошные в Липецке
В четверг в Липецке в районе НЛМК изменится схема движения транспорта
Предприятия Липецка должны за газ более 119 миллионов рублей
В Липецкой области у грузовика на ходу оторвался прицеп
Студент из Липецка обокрал соседа по общежитию в Тульской области
Конфеты и сахар вместо техники отправили липецкие мошенники жителю Иркутска