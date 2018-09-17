Выставка BuildRublevka2018: приходи и покупай квартиру по специальной сниженной цене

17 Сент. 12:12 2018-09-17T12:12:48+03:00

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Чего ждать от рынка жилья в ближайшем будущем, каких перемен, в какую сторону? Этими и многими другими вопросами задается в Липецке огромное количество семей. Времена нестабильные, эксперты, как лебедь, рак и щука, делают взаимоисключающие прогнозы и выводы. Кому верить? Как разобраться в этих вопросах? Особенное волнение вызывает вопрос обманутых дольщиков. Но здесь все не так плохо.

Как уже известно, с 1 июля 2018 года вступил в силу закон о долевом строительстве, о применении новых правил заключения договора долевого участия. Если раньше покупатель заключал договор напрямую с застройщиком, то с 1 июля 2019 года в купле/продаже недвижимости появляется третья сторона – банк. С принятием нового закона средства дольщиков будут поступать на специальный счет в уполномоченном банке, который обязан контролировать их целевое расходование. Данные счета застройщики обязаны открыть до 1 сентября 2018 года, сообщает Минстрой. То есть гарантом того, что покупатель не потеряет свои деньги в случае недостроя, будет являться банк, что существенно сокращает риски.

Этот и многие другие вопросы можно будет прояснить, задав их экспертам, которых журнал Рублевка LIP соберет на одной площадке – на выставке BuildRublevka2018 с 27 по 29 сентября в ТРЦ «Европа». Вы сможете пообщаться с застройщиками напрямую, задать вопросы представителям власти из отрасли архитектуры и строительства. Вы нигде больше не встретите всех этих людей в одном месте! Не упустите свой шанс, приходите на выставку. И напоследок самое главное – только на выставке BuildRublevka2018 вы сможете приобрести жилье напрямую от застройщика по спецценам!