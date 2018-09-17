В Липецке и области нашли двух пенсионеров и подростков

17 Сент. 12:41 2018-09-17T12:43:57+03:00

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В минувшие выходные в регионе найдены четыре человека. Как сообщили волонтеры ЛООО «Поиск пропавших детей», 64-летняя Сигитова Нина Николаевна жива. Пропавшую 12 сентября в Чаплыгине пенсионерку удалось найти благодаря ориентировке.

15-летняя Чернышова Виктория Эдуардовна снова дома. Девушка пропала в конце августа в районе Сокола в Липецке. Также нашлась 15-летняя Кожевникова Елена Дмитриевна из деревни Копцевы Хутора Липецкого района.

К несчастью, есть и плохие новости. 5 сентября из дома в селе Панино Добровского района ушел 71-летний Андросов Иван Павлович. Пенсионера нашли волонтеры совместно с правоохранителями. Мужчина погиб.

Продолжаются поиски 53-летнего Ильдуса Рахматулина. Он исчез в Липецке 2 августа. Неизвестно местоположение 37-летнего Алексея Ставрова. Мужчина пропал 6 июня со Стекольного завода в районе Матырского. Ничего не известно о 49-летнем Купцове Александре Павловиче. Мужчина исчез 27 июня в Данкове. Продолжаются поиски 36-летнего Бесчеревных Александра Вячеславовича. Мужчина пропал в Липецке 29 июля. Продолжаются поиски 47-летнего Загороднева Александра Михайловича. Липчанин вышел из дома 6 июля в 20.30 и не вернулся. До сих пор не могут найти 69-летнюю Щеглову Анну Ивановну.Она пропала 21 мая. Ушла поздно вечером из ЦРБ в селе Волово. Также ничего не известно о 69-летней Дзыкан Валентине Александровне. 29 мая ушла из дома в Липецке с улицы Вермишева.