Липчане не хотят читать электронные книги

17 Сент. 13:14 2018-09-17T13:14:38+03:00

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Аналитики сервиса бесплатных объявлений «Юла» составили рейтинг продаж электронных книг в городах России. В этом списке Липецк занял последнее место. На первом месте оказался Краснодар. Воронеж вошел в первую десятку. Однако, вряд ли по данному рейтингу можно сделать вывод о том, сколько читают жители городов. Ведь специалисты не брали в расчет бумажные книги.

Кстати, в Липецке оказались самые дешевые электронные книги. Средняя цена – 1,9 рублей. Больше всех за техническое устройство платят жители города Сочи – около 3,3 тысяч рублей. В Воронеже средняя цена книги составляет 2,4 рублей.