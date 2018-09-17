Игорь Растеряев едет покорять Липецк

17 Сент. 16:06 2018-09-17T16:08:47+03:00

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В Липецке выступит исполнитель известной песни про настоящих сельских парней. Игорь Растеряев прославился на всю страну благодаря своей композиции «Комбайнеры». Деревенский парень с гармошкой покорил не один город. На этот раз Игорь Растеряев продемонстрирует свое творчество липчанам.

В Липецке выступит Игорь РастеряевФото: Предоставлено организаторами

Артист родился в Ленинграде в семье художников. Каждое лето Игорь ездил отдыхать в Волгоградскую область к родственникам. В Михайловском районе он бегал с местной ребятней и своими глазами видел жизнь российской глубинки. Там же он впервые взял в руки инструмент - гитару, а позде гармошку. Первые песни Игоря Растеряева появились в деревне - о любви к Родине, человеческих судьбах и вере.

На счету у музыканта уже пять альмобов. Самые лучшие композиции прозвучат на сцене ОЦКНТиК 23 сентября в 19.00. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-920-541-81-65, 355-807 или в группу Вконтакте https://vk.com/rasteryaev48.