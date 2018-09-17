2018-09-17T16:37:21+03:00
Общество

Плавательный бассейн «Пламя»: отремонтированы спортивный зал и душевые

Ведутся работы в раздевалках для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Юлия КЛЮЕВА
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В плавательном бассейне "Пламя" пока идет ремонтВ плавательном бассейне "Пламя" пока идет ремонтФото: "КП" Архив
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В Липецке продолжается капитальный ремонт плавательного бассейна ФОК «Пламя». Одно из старейших учреждений физкультуры ежегодно посещают около 10 тысяч липчан. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в чаше бассейна уже выполнены демонтажные работы. С объекта вывезено 120 тонн строительного мусора. Отремонтированы фасад, спортивный зал и навес над трибуной стадиона. Также рабочие привели в порядок душевые и раздевалки, кабинеты и подтрибунные помещения, ограждение детской площадки.

В настоящий момент рабочие подготавливают помещение к проведению внутренней отделки. Работы планируют завершить в ноябре этого года. Рабочие также ремонтируют раздевалки для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На это из городской казны выделено около 20 миллионов рублей.

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