2018-09-17T17:11:42+03:00
Общество

Липчане могут получить выплаты на школьную форму через портал госуслуг

Услуга доступна для многодетных семей Липецка
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Подать заявление на предоставление выплат можно через портал госуслугПодать заявление на предоставление выплат можно через портал госуслугФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Каждый год для школьников из многодетных семей предоставляются выплаты. Для покупки спортивной формы – 2010 рублей, а также раз в два года 2500 рублей на школьную форму.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, чтобы получить деньги, следует подать заявление через портал госуслуг Липецкой области. На странице нужно заполнить заявление и загрузить скан-копии документов: удостоверяющего личность заявителя; свидетельства о рождении детей; удостоверения многодетной семьи; документ с указанием банка и номера лицевого счета, на который будут перечисляться выплат; СНИЛС. Чтобы подать заявление, нужно войти в раздел «Каталог услуг – Образование – Общее среднее образование».

Обратите внимание, если необходимо получить обе выплаты – на школьную и спортивную форму, нужно подать 2 отдельных заявления. На каждого ребенка также заполняются отдельные заявления.

Основания для отказа в социальных выплатах: предоставлены документы с недостоверными сведениями, или неполный пакет документов, либо отсутствуют основания для предоставления услуги.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели предупреждают липчан о резком усилении ветра
В первом полугодии зарплаты липчан увеличились на 10,6%
Столкновение автобуса и "Ниссана" на Петровском мосту в Липецке спровоцировало пробку
Предприниматели Черноземья научились создавать востребованные продукты на мастер-классе от Сбербанка и Google
Депутаты Липецкого облсовета сохранили липчанам пенсионные льготы по возрасту и установили новые выплаты детям
Операция "Трактор-2018": житель Липецкой области задолжал 48 тысяч рублей налогов
Ранним утром в центре Липецка "Шевроле" насмерть сбил 57-летнюю женщину
В Липецке из магазина 27-летний мужчина вынес кофе
В среду ночью в Липецкой области температура опустится до 0 градусов
В Добровском районе сгорела баня, а под Липецком полыхал дом
Водитель черного «Мерседеса» пересек 2 сплошные в Липецке
В четверг в Липецке в районе НЛМК изменится схема движения транспорта
Предприятия Липецка должны за газ более 119 миллионов рублей
В Липецкой области у грузовика на ходу оторвался прицеп
Студент из Липецка обокрал соседа по общежитию в Тульской области
Конфеты и сахар вместо техники отправили липецкие мошенники жителю Иркутска