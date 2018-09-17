Липчане могут получить выплаты на школьную форму через портал госуслуг

17 Сент. 17:11 2018-09-17T17:11:42+03:00

Подать заявление на предоставление выплат можно через портал госуслуг Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Каждый год для школьников из многодетных семей предоставляются выплаты. Для покупки спортивной формы – 2010 рублей, а также раз в два года 2500 рублей на школьную форму.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, чтобы получить деньги, следует подать заявление через портал госуслуг Липецкой области. На странице нужно заполнить заявление и загрузить скан-копии документов: удостоверяющего личность заявителя; свидетельства о рождении детей; удостоверения многодетной семьи; документ с указанием банка и номера лицевого счета, на который будут перечисляться выплат; СНИЛС. Чтобы подать заявление, нужно войти в раздел «Каталог услуг – Образование – Общее среднее образование».

Обратите внимание, если необходимо получить обе выплаты – на школьную и спортивную форму, нужно подать 2 отдельных заявления. На каждого ребенка также заполняются отдельные заявления.

Основания для отказа в социальных выплатах: предоставлены документы с недостоверными сведениями, или неполный пакет документов, либо отсутствуют основания для предоставления услуги.