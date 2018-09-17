За вечер в Липецке выпала полумесячная норма осадков

17 Сент. 17:25 2018-09-18T11:01:21+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным пресс-службы городской администрации, минувшим вечером, 16 сентября, в Липецке выпала полумесячная норма осадков – 27 мм. Липчане жаловались на подтопление улиц Космонавтов в районе рынка 9 микрорайона, перекрестка улиц Московская и Вермишева, Фрунзе и Неделина, Водопьянова и Вермишева.

По официальной информации в районе Вермишева в час ночи в лужах утонули 10 автомобилей. Вызволять их пришлось спасателям ГО и ЧС. Кроме этого с потоками воды боролись и коммунальные службы. Так по данным департамента дорожного хозяйства и благоустройства, на перекрестке Фрунзе и Неделина потоками дождя вымыло грунт на проезжую часть. Аналогичная ситуация сложилась между центральным рынком и улицей Циолковского.

Ливень Липецк.

При этом липчане продолжают выкладывать в сеть видео ночного ливня. Кто-то даже попытался поплавать на резиновой лодке. Но, судя по записи, сел на мель.