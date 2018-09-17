2018-09-18T11:01:21+03:00
Происшествия

За вечер в Липецке выпала полумесячная норма осадков

В лужах утонули 10 машин [видео]
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А кто-то решил покататься на лодкеА кто-то решил покататься на лодкеФото: скрин с видео
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По данным пресс-службы городской администрации, минувшим вечером, 16 сентября, в Липецке выпала полумесячная норма осадков – 27 мм. Липчане жаловались на подтопление улиц Космонавтов в районе рынка 9 микрорайона, перекрестка улиц Московская и Вермишева, Фрунзе и Неделина, Водопьянова и Вермишева.

По официальной информации в районе Вермишева в час ночи в лужах утонули 10 автомобилей. Вызволять их пришлось спасателям ГО и ЧС. Кроме этого с потоками воды боролись и коммунальные службы. Так по данным департамента дорожного хозяйства и благоустройства, на перекрестке Фрунзе и Неделина потоками дождя вымыло грунт на проезжую часть. Аналогичная ситуация сложилась между центральным рынком и улицей Циолковского.

Ливень Липецк.

При этом липчане продолжают выкладывать в сеть видео ночного ливня. Кто-то даже попытался поплавать на резиновой лодке. Но, судя по записи, сел на мель.

На лодке в ливень .

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