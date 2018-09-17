2018-09-17T18:02:58+03:00
Общество

Во вторник жители частного сектора Липецка останутся без света и воды

Подвоз воды по заявкам жителей
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанам отключат свет и водуЛипчанам отключат свет и водуФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 18 сентября, в областном центре ожидается отключение воды и электроэнергии. Это связано с тем, что на инженерных сетях будут проводиться ремонтные работы. С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители частного сектора по улицам Бахаева; Басинского; Полунина; Знаменского; Барабанщикова; Красивая; Граничная; Дальняя.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Также советуем заранее запастись питьевой водой.

В этот же день липчанам, проживающем в частном секторе, отключат свет. С 9 утра до 4 часов вечера без электричества останутся жители улицы Кротевича.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 и 236- 075.

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