За неделю трое липчан погибли, упав с высоты

17 Сент. 18:46 2018-09-18T11:03:32+03:00

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С 10 по 16 сентября на номер Службы спасения 112 принято 3 392 звонка. За этот период на территории областного центра произошло 58 пожаров и загораний. В 45 случаях полыхал мусор и сухая трава. Как рассказали в ГО и ЧС Липецка, крупные возгорания произошли на улице Ковалева и в районе СНТ «Сокол-2» общей площадью 40 тысяч квадратных метров. Также мусор и трава горели на трассе Орел-Тамбов – 500 квадратных метров, в районе Октябрьского моста – 300 квадратных метров, в СНТ «Спутник», «Централит», «Дачный-3», «Сокол-3».

На дорогах Липецка произошло 15 ДТП. В авариях пострадали 14 человек, 1 погиб. Так, 16 сентября на дамбе Матырского водохранилища столкнулись автомобили Форд-Фокус и Фиат-Дукато. 2 человек госпитализировали. Водитель Форда погиб. 16 сентября на улице Доватора автомобиль ВАЗ-2115 влетел в яму, разрытую для ремонта трубопровода. Водитель машины не справился с управлением. К счастью, в аварии никто не пострадал.

За минувшую неделю не зарегистрировано аварий с общественным транспортом, а также происшествий на водоемах. Липчане падали с высоты. 11 сентября на улице Гагарина с 5 этажа упал 70-летний мужчина. 16 сентября в поселке Тракторостроителей с 10 этажа сорвалась женщина. Оба получили смертельные травмы. Также 11 сентября возле ТЦ «Радуга» погиб 13-летний школьник. Он не удержался на высоком заборе и упал. 16 сентября на улице Титова 36-летняя женщина встала на карниз балкона 3 этажа. Она хотела расстаться с жизнью. Спасатели смогли отговорить ее от ужасающей затеи. Липчанку эвакуировали.

16 сентября прямо на дорогу ЛТЗ-Усмань упало дерево. Спасатели управления опилили аварийное дерево и освободили проезжую часть.