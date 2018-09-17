Синоптики обещают во вторник в Липецке до +22 градусов и без дождей

17 Сент. 19:15 2018-09-17T19:15:25+03:00

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Во вторник, 18 сентября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ветер западный, скорость 5-10 м/с. Местами ветер может достигать до 15 м/с. Ночью температура составит 4-9 градусов тепла.

В светлое время суток в регионе прохладно. Столбик термометра поднимется до 17-22 градусов выше ноля. Ночью атмосферное давление будет расти, а днем падать. В результате составит 745 мм рт.ст.

В среду, 19 сентября, ночью до +10 градусов. Днем воздух в Липецке прогреется до 22 градусов тепла. Синоптики предупреждают об осадках. Возможны небольшие дожди. Ветер западный 8-13 м/с. Атмосферное давление без изменений - 751 мм рт.ст.