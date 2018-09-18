В СНТ "Металлург-3" в Липецке сгорел садовый домик

18 Сент. 08:51 2018-09-18T08:52:23+03:00

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В прошедший понедельник, 17 сентября, в Липецке случился пожар. В 15.46 спасателям поступило сообщение о загорани садового домика. 2 пожарно-спасательных отделения и добровольцы выехали на место происшествия: Липецк, СНТ "Металлург-3", линия 11, дом 84. Пламя повредило кровлю и внутреннюю отделку садового домика на площади 10 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, никто из людей не пострадал. Причину пожара установят специалисты.

В случае обнаружения пожара следует позвонить по телефону 112 или 01. Напомним, за минувшую неделю в областном центре произошло 58 пожаров и загораний. Причем в 45 случаях горел мусор и сухая трава. Крупные возгорания произошли как раз в садоводческих товариществах - СНТ «Сокол-2», «Спутник», «Централит», «Дачный-3», «Сокол-3».