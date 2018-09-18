2018-09-18T09:12:11+03:00
Происшествия

В Липецке ищут женщину, которая украла кошелек из детской коляски

Преступление, произошедшее в магазине, попало в объектив камеры [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Женщину подозревают в кражеЖенщину подозревают в кражеФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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Сотрудники полиции обращаются к липчанам за помощью. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, разыскивается женщина. Ее подозревают в краже кошелька из сумки, которая находилась в детской коляске.

Гражданке на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, волосы светлые до плеч. Была одета в темные брюки, светлую футболку. Кстати, момент совершения преступления попал в объектив видеокамеры. Женщина стоит возле коляски в магазине. Убедившись, что вокруг никого нет, она наклоняется над коляской и что-то оттуда берет. А после делает вид, что рассматривает товар на прилавке и уходит.

Всем, кому что-либо известно об этой женщине, просьба сообщить по телефону дежурной части в отдел полиции №7 УМВД России по Липецку – 45-15-62, или по телефону 02.

Женщину подозревают в краже Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Женщину подозревают в кражеФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Внимание, розыск!.Правоохранители ищут женщину, укравшую кошелек

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