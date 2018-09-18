Страшная авария в Липецке унесла жизни 3 человек

18 Сент. 10:16 2018-09-18T10:19:48+03:00

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18 сентября в 00.30 городским спасателям поступило сообщение о серьезном ДТП. Как рассказали в пресс-службе ГО и ЧС Липецка, на трассе Липецк-Грязи лоб в лоб столкнулись автомобили "УАЗ" и "Жигули". Авария произошла около поворота на СНТ "Металлург-3". Удар был такой силы, что от "Жигули" буквально ничего не осталось. Салон "всмятку".

Страшное ДТП унесло жизнь 3 человек: 2 - из машины "Жигули", 1 - из "УАЗ". Дежурная смена спасателей управления, прибыв на место, деблокировала двоих погибших, зажатых в салоне "Жигулей". Двое мужчин, находившихся в "УАЗ", госпитализированы с тяжелыми травмами. Один из них 1952 года рождения, другой - 1992 года.

Напоминаем, в случае возникновения дорожно-транспортного происшествия следует звонить на единый номер вызова экстренных служб - 112. Звонки принимаются круглосуточо и бесплатно с городских и мобильных телефонов.