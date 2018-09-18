На территории сахарного завода под Липецком нашли боеприпасы

18 Сент. 11:31 2018-09-18T11:32:35+03:00

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В минувший понедельник, 17 сентября, в Липецкой области уничтожили взрывоопасные предметы. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили в районе сахарного завода в селе Хмелинец Задонского района.

Спасатели изъяли боеприпасы и вывезли на территорию Липецкого района, где уничтожили на специальном полигоне.

Спасатели напоминают, что при обнаружении подобных снарядов категорически запрещается что-либо с ними делать: брать в руки, бить, разбирать, переносить, закапывать, бросать в воду или в костер. Ни при каких обстоятельствах не подходить к боеприпасам и не подпускать других.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В случае ЧП звонить на единый номер вызова экстренных служб- «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. Телефон доверия МЧС: 22-88-60, 8-800-200-51-12.