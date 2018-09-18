2018-09-18T11:32:35+03:00
Происшествия

На территории сахарного завода под Липецком нашли боеприпасы

Взрывоопасные предметы времен ВОВ уничтожили спасатели
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Спасатели уничтожили снаряды ВОВСпасатели уничтожили снаряды ВОВФото: УГПСС Липецкой области
Изменить размер текста:

В минувший понедельник, 17 сентября, в Липецкой области уничтожили взрывоопасные предметы. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили в районе сахарного завода в селе Хмелинец Задонского района.

Спасатели изъяли боеприпасы и вывезли на территорию Липецкого района, где уничтожили на специальном полигоне.

Спасатели напоминают, что при обнаружении подобных снарядов категорически запрещается что-либо с ними делать: брать в руки, бить, разбирать, переносить, закапывать, бросать в воду или в костер. Ни при каких обстоятельствах не подходить к боеприпасам и не подпускать других.

Как действовать Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как действоватьФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В случае ЧП звонить на единый номер вызова экстренных служб- «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. Телефон доверия МЧС: 22-88-60, 8-800-200-51-12.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели предупреждают липчан о резком усилении ветра
В первом полугодии зарплаты липчан увеличились на 10,6%
Столкновение автобуса и "Ниссана" на Петровском мосту в Липецке спровоцировало пробку
Предприниматели Черноземья научились создавать востребованные продукты на мастер-классе от Сбербанка и Google
Депутаты Липецкого облсовета сохранили липчанам пенсионные льготы по возрасту и установили новые выплаты детям
Операция "Трактор-2018": житель Липецкой области задолжал 48 тысяч рублей налогов
Ранним утром в центре Липецка "Шевроле" насмерть сбил 57-летнюю женщину
В Липецке из магазина 27-летний мужчина вынес кофе
В среду ночью в Липецкой области температура опустится до 0 градусов
В Добровском районе сгорела баня, а под Липецком полыхал дом
Водитель черного «Мерседеса» пересек 2 сплошные в Липецке
В четверг в Липецке в районе НЛМК изменится схема движения транспорта
Предприятия Липецка должны за газ более 119 миллионов рублей
В Липецкой области у грузовика на ходу оторвался прицеп
Студент из Липецка обокрал соседа по общежитию в Тульской области
Конфеты и сахар вместо техники отправили липецкие мошенники жителю Иркутска