2018-09-18T15:41:09+03:00
Происшествия

Под Липецком парень забил насмерть приятелей матери и разбросал тела по селу

Виновного приговорили к 12 годам строгого режима
Лия МУРАДЬЯН
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Мужчина во всем созналсяМужчина во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области вынесли приговор 20-летнему жителю Данковского района, который забил насмерть двух пенсионеров. Его признали виновным по части 4 статьи 111 УК РФ – причинения тяжкого вреда, повлекшее смерть.

Все случилось 17 февраля этого года. В этот день в дом к парню пришли трое пенсионеров, которых пригласила мать. Во время алкогольной посиделки гости начали оскорблять женщину, за что сын набросился на обидчиков с кулаками. Разъяренный парень бил приятелей мамы руками и ногами, в том числе и по голове. Двое пенсионеров скончались на месте от черепно-мозговой травмы.

После парень решил, что сможет запутать следствие и развез тела по разным улицам села. Одного погибшего бросил в овраг возле трассы Данков–Воскресенское, второго – у плотины пруда. Тела нашли местные и сообщили правоохранителям. Нападавшего тут же вычислили.

По данным пресс-службы регионального СКР, фигурант во всем сознался еще в начале следствия. В итоге виновного приговорили к 12 годам строгого режима.

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