В Липецке за торговлю алкоголем возле школы предпринимателю грозят крупные штрафы

18 Сент. 12:12 2018-09-18T12:12:21+03:00

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Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области продолжают наблюдать за осуществлением торговой деятельности в областном центре. Так, в конце прошлой недели обнаружена незаконная торговля алкоголем. В павильоне, расположенном возле школы №61 по улице Мичурина продавали пиво.

В отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Как сообщили в управлении, этот же предприниматель торгует пивом на улице Катукова, в районе 31 дома. При осмотре киоска специалисты обнаружили 43 бутылки водки без федеральных специальных марок.

В связи на предпринимателя возбудили еще одно дело об административном нарушении по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии».Всю продукцию сотрудники управления изъяли. Предпринимателю грозят крупные штрафы.