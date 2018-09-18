2018-09-18T12:21:49+03:00
Происшествия

В Ельце рецидивист пытался выманить деньги у пенсионера

За сутки в Липецкой области раскрыли три преступления
Лия МУРАДЬЯН
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Грабеж, кражу и мошенничество раскрыли в Липецкой областиГрабеж, кражу и мошенничество раскрыли в Липецкой областиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области раскрыли покушение на мошенничество, которой произошло еще 2 февраля. Жертвой афериста едва не стал 82-летний пенсионер в Ельце. Ему на домашний телефон позвонил мужчина и под предлогом взять деньги в долг пытался выманить у пожилого человека 55000 рублей. Мошенником оказался 33-летний безработный и судимый гражданин.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, всего за минувшие сутки, с 17 по 18 сентября, в Липецкой области раскрыли три совершенных раннее преступления. Например, в Липецке поймали 24-летнего мужчину, который 22 августа сорвал с 65-летней пенсионерки золотую цепочку.

А в Усмани поймали безработного 23-летнего жителя Воронежа, который 15 сентября у дома по улице украл детский самокат.

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