В Ельце рецидивист пытался выманить деньги у пенсионера

18 Сент. 12:21 2018-09-18T12:21:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области раскрыли покушение на мошенничество, которой произошло еще 2 февраля. Жертвой афериста едва не стал 82-летний пенсионер в Ельце. Ему на домашний телефон позвонил мужчина и под предлогом взять деньги в долг пытался выманить у пожилого человека 55000 рублей. Мошенником оказался 33-летний безработный и судимый гражданин.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, всего за минувшие сутки, с 17 по 18 сентября, в Липецкой области раскрыли три совершенных раннее преступления. Например, в Липецке поймали 24-летнего мужчину, который 22 августа сорвал с 65-летней пенсионерки золотую цепочку.

А в Усмани поймали безработного 23-летнего жителя Воронежа, который 15 сентября у дома по улице украл детский самокат.